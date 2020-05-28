نقابة الاطباء تحذر من انهيار المنظومة الصحية في البلاد



حذرت نقابة الاطباء من انهيار المنظومة الصحية في البلاد.



وقالت النقابة في بيان انها تراقب عن قرب تطورات الموقف الوبائي في العراق ، و هو موقف مقلق للاسف خصوصا من جهة عدم التزام المواطنين بالارشادات الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي محذرة في الوقت ذاته من الوصول الى نقطة الانهيار للمنظومة الصحية لاقدر الله مما يعني عدم قدرة المستشفيات على استقبال الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وهو ما ينذر بفقدان السيطرة على الموقف الذي كان يشهد وضعا قلقا خلال الفترات السابقة برغم الاجراءات الاحتياطية المبكرة .



واشارت النقابة الى وجود قصور واضح في المسح الوبائي في تشخيص المصابين مماعكس صورة غير دقيقة عن اعداد المصابين في العراق خلال الفترة الماضية ، موضحة نلاحظ في ذات الوقت التصاعد الكبير في نسب العدوى لدى الكوادر الطبية والصحية وهو علامة سلبية اخرى تزيد تعقيد المشهد.



ودعت النقابة الى التزام المواطنين بالاجراءات الصحية وتقليل الاختلاط قدر الامكان واعادة النظر في البروتوكول العلاجي المتبع في مؤسساتنا الصحية وايقاف استخدام عقار / الهايدروكسي كلوروكوينا /و تقليل استخدامه بعد تاكيد عدم فاعليته من قبل العديد من الدراسات المسحية الرصينة.



وشددت على: ضرورة تزويد الكوادر الصحية بكافة مستلزمات الوقاية وتنظيم عمل الكوادربما يضمن تقليل نسب العدوى ، مطالبة بتكريم الملاكات الطبية والصحية العاملة في خط الصد الاول للوباء وتثمين جهودهم وتوفير افضل مستلزمات الرعاية الصحية للمصابين منهم ، وعدم المساس برواتب ومخصصات الملاكات الطبية والصحية تقديرا وعرفانا لجهودهم المميزة وتضحياتهم في مواجهة الوباء .



وطالبت النقابة باضافة اعداد المصابين والمتوفين من الكوادر الطبية والصحية الى التقرير الوبائي اليومي لاطلاع المواطنين على التضحيات التي تقدمها الملاكات العاملة من اجلهم ، داعية الى الاسراع بتعيين الخريجين الجدد من الاطباء لرفد جهود المنظومة الصحية بالدماء الشابة وتقليل الضغط على الكوادر العاملة.



ف.ا