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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 أيار 2020 10:06 ص

التربية تنفي تأجيل الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية

وزارة التربية

نفت وزارة التربية ، الاخبار التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشان تأجيل موعد الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية .

 وقالت في بيان ان :   الوضع الراهن وبسبب جائحة كورونا تم التنسيق بين اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامة للتقويم والامتحانات ووزارة الصحة من اجل الاجراءات الصحية اللازمة  .

واضافت ان :  من اهم الاجراءات التي سيتم اتخاذها هي فحص الطلبة الممتحنين قبل دخولهم للمركز الامتحاني ومتابعة ارتدائهم وسائل الوقاية من قفازات وكمامات ، فضلا عن ذلك توجيه الدعوة الى اولياء امور الطلبة بتوفير وسائل الوقاية من الآن ، وتدريبهم عليها وتشجيعهم بارتدائها من المنزل قبل التوجه الى الامتحان.

 واوضحت الوزارة: انها تواصل بذل قصارى جهدها لتوفير الاجواء من خلال تعقيم وتعفير المراكز الامتحانية والايعاز بتطبيق شروط السلامة ووضع مسافة بين ممتحن واخر ضمن خريطة الجلوس لحماية ابنائها الطلبة من مخاطر الفايروس . 

ف.ا
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