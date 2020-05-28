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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 أيار 2020 10:04 ص

نائب: تخفيض الرواتب سيشمل الدرجات العليا من مدير عام فما فوق

أحمد الجبوري

قال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الجبوري ان تخفيض  الرواتب سيشمل الدرجات العليا من مدير عام فما فوق.

واوضح الجبوري في تصريح صحفي، أن "اللجنة اتفقت، على تخفيض رواتب الدرجات العليا، من مدير عام، فما فوق، أما الموظفون اصحاب الدرجة الاعتيادية، فسنكون محامي الدفاع  عنهم بعدم المساس لرواتبهم".

واكد، ان "رواتب الشهر الرابع والخامس، وزعت ونحن في طور تهيئة الشهر السادس، والدولة قادرة على التهيئة من الضرائب وتفعيلها والكمارك، وبالإضافة الى الاقتراض الداخلي والخارجي".

وأشار الى ان "اي استقطاع لرواتب الشهر السادس لم يحصل"، مشيرا الى أن "تخفيض الرواتب والادخار الاجباري كلام عارٍ عن الصحة ".

 وتابع: "نعمل على عدم الذهاب للادخار الاجباري او استقطاع رواتب الموظفين، لكون الوضع لم يصل حتى الآن للأزمة الحقيقة التي تجعلنا ندرس الادخار".

ف.ا
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