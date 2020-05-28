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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 أيار 2020 10:00 ص

غوتيرس يهنىء الكاظمي ويؤكد استعداد الامم المتحدة للمساهمة بترسيخ الاستقرار بالعراق

أنطونيو غوتيريس

 تلقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اتصالاً هاتفياً، ، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

 وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء ان "غوتيريش هنأ في بداية الاتصال، الكاظمي، بمناسبة تسلمه مهامه، معربا عن امنياته بنجاح الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة، فضلا عن استكمال الكابينة الوزارية كما قدّم التهنئة للكاظمي والعراقيين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف البيان انه "جرى خلال الاتصال بحث تداعيات أزمة كورونا التي تجتاح العالم بأسره، وتأثيراتها الاقتصادية، وجهود الحكومة في مكافحة هذه الجائحة، بوصفها أزمة انسانية تستدعي التضامن واستنفار جميع الجهود لعبورها، اضافة الى مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة.

وأكد غوتيريش "استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في تحديد الفرص، والعمل بشراكة بنّاءة مع الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار في البلاد.

و أعرب عن تفاؤله بالخطوات التي اتخذتها حكومة الكاظمي، واصفاً إياها بأنها كانت خطوات مهمة ومشجّعة وحكيمة.

من جانبه دعا الكاظمي "الأمم المتحدة وأمينها العام لإبداء التعاون المطلوب في إنجاز الإنتخابات التشريعية في العراق والتحضير لها، بعد استكمال إقرار قانون الإنتخابات الجديد، والى التعاون الدولي من جانب الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمساعدة العراق في تجاوز أزمته المالية، وآثار جائحة كورونا على الإقتصاد العراقي.

و أكد رئيس مجلس الوزراء للأمين العام أنّ "الفريق الحكومي الجديد يبذل الجهود لتعزيز سيادة العراق واستقراره، وهو ماضٍ في التصدي للتحديات التي تشمل توفير الخدمات وتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد، فضلا عن ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز سلطة القانون".

ف.ا
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