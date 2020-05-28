بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 28 أيار 2020
آخر الأخبار
محافظ بغداد يحذر : جميع مناطق العاصمة مرشحة لتفشي كورونا حزب تركماني يطالب باقصاء محافظ كركوك ومنح المنصب للتركمان الديمقراطي الكردستاني : مشاكل بغداد واربيل معقدة وشائكة .. وحلها يحتاج لوقت طويل المستشار المالي : الازمة الاقتصادية قد تمتد للربع الاول من العام المقبل لجنة نيابية : سنفتح ملف الفساد في مشاريع المصافي إصابة 8 من الكوادر الطبية بفايروس كورونا في كربلاء عاجل.. تسجيل ٦٣ إصابة جديدة بفايروس كورونا في بغداد صحة الكرخ تسجل حالة وفاة لمصاب بفايروس كورونا نائبة تكشف عن توجه البرلمان لفتح ملف استعادة الأموال المهربة إلى الخارج 2080 إصابة جديدة بكورونا في إيران وزلزال يضرب شرق طهران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 أيار 2020 01:58 ص

صفعة أمريكية جديدة على وجه إيران.. إما التخلص من النووي أو انهيار اقتصادي

البرنامج النووي الايراني
واشنطن تنهي إعفاءات من عقوبات على النووي الإيراني

جاء قرار واشنطن، إنهاء الاعفاءات التي كانت تقدمها للشركات العاملة في البرنامج النووي الإيراني، وفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين ليضع طهران على المحك، فإما برنامج نووي سلمي، وتكشف أسراره كاملة لوكالة الطاقة الذرية، وتفتش جميع المواقع وإما انهيار اقتصادي.
من جانبه أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنّ الولايات المتّحدة الأمريكية أنهت العمل باستثناءات من العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني كانت تستفيد منها حتّى اليوم دول لا تزال أطرافاً في الاتفاق النووي الإيراني. وقال بومبيو ، في بيان، أعلن انتهاء الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بكلّ المشاريع النووية في إيران، ويعني هذا القرار عملياً أنّ الدول التي ما زالت متمسّكة بالاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي والمنخرطة في المشاريع النووية الإيرانية أصبحت عرضة لعقوبات أميركية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع. وهذا الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بروسيا.
ومنحت الولايات المتحدة الأميركية مهلة 60 يوما للشركات الأجنبية العاملة في منشآت إيران النووية. إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن فرض عقوبات على اثنين من الخبراء الإيرانيين الكبار في برنامج التخصيب النووي. والمسؤولان اللذان فرضت عليهما العقوبات يدعيان مجيد أغاي وأمجد سازغار، وقد قال بومبيو إن على العلماء الإيرانيين أن يختاروا ما بين متابعة العمل السلمي خارج إطار التسليح النووي، أو مخاطرة التعرض للعقوبات. وقال مسؤول أميركي، إن الولايات المتحدة قررت إنهاء إعفاءات من العقوبات تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بمواصلة أعمال في منشآت نووية إيرانية محددة.
وشدد المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية براين هوك، إنه على طهران الاختيار بين الحوار مع واشنطن أو الانهيار الاقتصادي.
وقال مراقبون، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على البرنامج النووي الإيراني، تضع الملالي في الزاوية وتفرض على كل من روسيا والصين وأوروبا والدول التي تتعامل معه انسحابا سريعا، وإلا تعرضت لعقوبات مالية واقتصادية أمريكية فادحة.
وشددوا أن عقوبات واشنطن تعني أنه لا مجال للمهادنة مع إيران، وأن ادارة ترامب مصرة على قيام الملالي بتغيير سلوكه الإرهابي بكافة السبل.
أ.ي
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي ومجلس النواب

"الموافقة على الكاظمي مثل الاجبار على أكل جيفة".. كواليس ضغط إيران على ميليشياتها للموافقة على الحكومة 28 أيار 2020 01:09 ص

قيس الخزعلي وعصائب أهل الحق الإرهابية

العصائب تهاجم الكاظمي بسبب زيارة السعودية.. ومراقبون: ميليشيات عميلة لإيران تفكيكها أفضل 27 أيار 2020 09:30 م

الحرس الثوري الايراني

إيران تنهار اقتصاديا وممثل خامنئي يهذي: الميليشيات أعطتنا هيبة إقليمية! 27 أيار 2020 08:30 م

حزب الله

وسط وضع اقتصادي كارثي ..المانحون يقاطعون "وزارات" حزب الله في لبنان.. وصندوق النقد متردد 27 أيار 2020 03:36 م

11

كربلاء: إغلاق السيطرات الخارجية وفرض الحظر.. وصلاح الدين: قطع طرق حيوية ومنع دخول الأشخاص 27 أيار 2020 01:16 م

الكاظمي

حكومة الكاظمي تسلمت خزانة تحتوي بعض الخردة.. وتحذيرات من مواجهة عجز مدمر 27 أيار 2020 12:12 م

ناقلة نفط

النفط الإيراني يصل فنزويلا على متن 3 ناقلات رغم العقوبات .. والولايات المتحدة تدرس الرد 27 أيار 2020 11:00 ص

القوات الأمنية

بغداد تعلن مقتل "والي العراق" بداعش الإرهابي في غارة جوية للتحالف الدولي 27 أيار 2020 10:47 ص

التعليقات