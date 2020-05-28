"الموافقة على الكاظمي مثل الاجبار على أكل جيفة".. كواليس ضغط إيران على ميليشياتها للموافقة على الحكومة

تقرير يكشف تغيير إيران لخططها وطريقة تعاملها في العراق بعد مقتل سليماني

الملالي حديثا يعتمد على الخونة والجواسيس والدبلوماسية الماكرة





هل غيرت إيران أسلوبها في العراق بعد مقتل سليماني؟ سؤال تردد كثيرا خلال الفترة الماضية وبعدما طالت الفترة التي سبقت اختيار حكومة جديدة برئاسة الكاظمي، وكان معروفا من قبل أن قاسم سليماني يتدخل بالعنف والتهديد لتشكيل ما يراه واختيار ما يناسب طهران وانتهى الأمر!

هكذا تساءلت "رويترز" عما يحدث في العراق، وعما اذا كانت طهران فعلا غيرت من أسلوبها أو أنها بصدد فعل ذلك

ووفقا لرويترز، يعكف دبلوماسيان في الخفاء على قيادة جهود إيران للتأثير في السياسة العراقية، في تحول عن أسلوب فرض الإرادة الأكثر صرامة، والعنف الذي كان ينتهجه قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قُتل في ضربة جوية أمريكية يناير الماضي.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى، أحيانًا ينبغي لك أن تأخذ خطوة إلى الخلف، وتراقب وتخطط بناء على الحقائق على الأرض. وزعم نحن نريد أن يرحل الأمريكيون عن المنطقة، وإذا كانت هناك فوضى في العراق سيستغلها الأمريكيون ذريعة لتمديد بقائهم؟!، فيما رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على هذه الأكاذيب بقول واحد، أن واشنطن لا تتدخل في السياسة العراقية. وكان سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يوجه الحلفاء السياسيين في العراق ويخوض 4 حروب بالوكالة في الشرق الأوسط، وسعى لفرض إرادته على السياسة في بغداد. ومنذ مقتله، أجرى المسؤولون الإيرانيون محادثات جادة مع الرئيس العراقي برهم صالح للمرة الأولى منذ سنوات بهدف بناء الثقة، وضغطوا على حلفاء إيران الشيعة للتوصل إلى حل وسط لإنهاء جمود حال دون تشكيل حكومة مستقرة.

غير أن بعض المصادر العراقية، حذرت من أن المسؤولين الذين يأتون إلى العراق تربطهم أيضًا صلات بالحرس الثوري، ويمتلكون سنوات من الخبرة في التعامل مع الشؤون العراقية ونفوذًا كبيرًا على كثير من الفصائل السياسية والمسلحة. وكانت النتيجة الأبرز على الإطلاق للنهج الإيراني الجديد، في العراق وفق التقرير تعيين البرلمان هذا الشهر رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، مدير المخابرات السابق الذي تنظر إليه بعض الجماعات المتحالفة مع إيران بعين الريبة بسبب علاقاته الودية مع الولايات المتحدة. وقال مسؤول عراقي رفيع إن الرئيس صالح عارض المرشحين المفضلين للأحزاب المتحالفة مع إيران لخلافة عبد المهدي باعتبارهم مثيرين للشقاق بدرجة كبيرة بالنسبة للسنة والأكراد

وفي مارس2020 الماضي، قام علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بزيارة رسمية تناول خلالها الطعام مع صالح في القصر الرئاسي. وذكر مسؤول آخر: بعد زيارة شمخاني، سارت الأمور أكثر سلاسة، مضيفًا أن إيران أظهرت أنها مستعدة للعمل مع إبداء بعض الاحترام للسيادة العراقية، ومستعدة لترك العراق يختار حكومته!!

وفي منزل قيادي شيعي في بغداد، وقبل ساعات من تصويت البرلمان على حكومة الكاظمي، أقنع حسن دانائي فر المسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية وإيرج مسجدي السفير الإيراني الحالي في العراق رؤساء أحزاب وقادة فصائل شبه عسكرية بدعم الكاظمي.

وذكر مسؤول بفصيل ارهابي مسلح مقرب من منظمة بدر ذات النفوذ في العراق تلقى إحاطة بشأن الاجتماع:كانت رسالة الوفد الإيراني واضحة.. الكاظمي هو الخيار الوحيد المتبقي للحفاظ على بعض الاستقرار في العراق ولحفظ ماء الوجه!

وقالت كتائب حزب الله التي تدعمها إيران ووجهت الاتهام الخاص بمقتل سليماني إن طهران مارست ضغطًا هائلًا في سبيل الموافقة على الكاظمي. وشبه جواد الطليباوي وهو مسؤول في عصائب أهل الحق المدعومة من إيران الموافقة على الكاظمي بالإجبار على أكل جيفة.

ويعزو بعض المسؤولين العراقيين موقف إيران الأكثر مرونة إلى ضغوط العقوبات الأمريكية وانتشار فيروس كورونا على نحو مدمر فيها ومقتل قاسم سليماني.

أ.ي