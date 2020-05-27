محافظ بغداد يحذر : جميع مناطق العاصمة مرشحة لتفشي كورونا



حذّر محافظ بغداد محمد جابر العطا ، من تفشّي فايروس كورونا في جميع مناطق العاصمة.



وقال العطا في تصريح صحفي :" ان الوباء اصبح في جميع مناطق بغداد، والمريض الواحد له ملامسون وربما يتحركون من مكان الى آخر" مؤكدا انه "لا توجد الآن مناطق محددة يمكن ان تكون خالية واخرى موبوءة ، وجميع مناطق بغداد اصبحت مرشحة للاصابة ، وهذا ينذر بالخطر".



واضاف :" ان عدد الاصابات بكورونا في تزايد في بغداد ، وان الكثير من المناطق فيها كثافة سكانية، ولغاية الآن هناك تزاور وعدم التزام بشروط السلامة والصحة من قبل المواطنين"، داعيا الى الالتزام باجراءات السلامة الصحية وتجنب التجمعات وعدم المصافحة والعناق والتقبيل والابتعاد مسافة متر ونصف الى مترين بين شخص وآخر".



وبين المحافظ :" ان نقاشا سيجرى يوم الجمعة او السبت بشأن الاجراءات التي ستتخذ ما بعد العيد"، مرجحا العودة الى اجراءات الحظر الجزئي ومنع التجمعات .



