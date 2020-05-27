حزب تركماني يطالب باقصاء محافظ كركوك ومنح المنصب للتركمان



طالب حزب "تركمان ايلي" بعزل محافظ كركوك ( وكالة) راكان الجبوري من منصبه واناطة المنصب بالمكون التركماني.



وقال رئيس الحزب رياض كهيه في مؤتمر صحفي عقده في كركوك :" ان الجبوري في منصب المحافظ بالوكالة منذ ما يقارب ثلاث سنوات ، بعد اقالة المحافظ السابق ، وان الادارة الحالية قد فشلت ولم تتمكن من تحقيق التوازن بين مكونات المحافظة ولا تتمتع بالشفافية".



واضاف :" ان نائب محافظ كركوك ، الذي اصبح محافظا بالوكالة ، وادارته وبعضا من كوادره ، عليهم دعاوى قضائية من قبل هيئة النزاهة بسبب الفساد المالي والاداري وقد اخلي سبيلهم بكفالات مالية ، وهذه الامور استاء منها اهالي كركوك بمكوناتهم كافة ودفعتهم الى عدم الثقة بهذه الادارة ".



واوضح كهيه :" ان عمل المحافظ بالوكالة قد انتهى منذ تاريخ 25/9/2019 ، استنادا الى المادة (58) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 (التعديل الاول) والتي حددت التاريخ المذكور كآخر يوم لجواز ادارة المناصب بالوكالة ،وان اي اجراء بعد ذلك يعد باطلا "، مبينا :" ان جميع اجراءاته بعد هذا التاريخ تعتبر مخالفة قانونية واضحة لا سند لها من القانون وتستوجب المساءلة القضائية".



ودعا الى "انهاء حالة الوكالة لادارة محافظة كركوك وتكليف شخصية تركمانية مقبولة من اهالي كركوك بمنصب محافظ كركوك ونائبين من المكونين العربي والكردي وفقا للدستور العراقي (المادة 78) ،لا سيما ان ادارة المحافظة قد تعاقب عليها المكونان الكردي والعربي ".



يشارالى ان المحافظ الكردي السابق نجم الدين كريم قد اقيل من منصبه بعد استفتاء الانفصال الذي اجراه اقليم كردستان في ايلول عام 2017 ، ورفع المحافظ علم اقليم كردستان على مبنى المحافظة ، وتم تعيين نائبه راكان الجبوري محافظا بالوكالة .



