الديمقراطي الكردستاني : مشاكل بغداد واربيل معقدة وشائكة .. وحلها يحتاج لوقت طويل



اكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، ان الملفات الشائكة بين بغداد واربيل كثيرة جدا ولا تحل في جلسات بسيطة، بل تحتاج الى وقت طويل.



وبينت النجار في تصريح صحفي :" ان الكم الهائل من الملفات الشائكة بين بغداد والاقليم يحتاج الى وقت طويل وجلسات كثيرة ، ولا يمكن ان يتم حله بجلسة او لقاء معين ".



واضافت :" ان النواب الاكراد يرحبون باي حلول ترضي جميع الاطراف على وفق الدستور والقانون، خاصة مايتعلق بملف كركوك والمناطق المتنازع عليها والملف النفطي "، مشيرة الى :" ان الملفات المذكورة شائكة ومعقدة وتحتاحج الى وقت طويل لحلها ".