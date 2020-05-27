المستشار المالي : الازمة الاقتصادية قد تمتد للربع الاول من العام المقبل



اكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء:" ان الازمة الاقتصادية وقتية وتمتد الى نهاية العام الحالي او الى الربع الاول من العام المقبل ".



وقال في تصريح صحفي :" ان هناك اجراءات طوارئ ستعمل الحكومة على اتخاذها وهي صعبة جدا ، اضافة الى عملية اصلاحية طويلة الاجل في التعاطي مع تحريك القطاع الخاص".



واضاف انه "من دون استثمارات حقيقية لا قدرة للبلد على النهوض والتطور، وان معظم الاستثمارات الموجودة حالياً هي في قطاع النفط من اجل تحقيق وفرة مالية للعراق"، مشيرا الى :" ان قطاع الكهرباء يصرف 14 تريليون دينار في حين ان العائدات لا تصل الى تريليون واحد".



واوضح المستشار :" ان البلاد تعاني من غياب الايرادات غير النفطية ، وهي لا تمثل شيئا في الموازنة"، داعيا الى احداث هيكلية كبيرة في قطاعات الطاقة والكهرباء من اجل تحويل البلد الى منتج .