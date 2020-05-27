لجنة نيابية : سنفتح ملف الفساد في مشاريع المصافي



اعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية عزمها على فتح ملف فساد مشاريع المصافي في البلاد، مبينة انها ستتحرى عن حجم الاموال التي رصدت خلال السنوات السابقة .



وقال عضو اللجنة محمود الزجراوي في تصريح صحفي :" ان الكثير من المصافي داخل العراق لايزال امرها مبهما ، على الرغم من تخصيص المليارات لبناء وتشغيل المصافي ".



واضاف :" ان اللجنة عازمة خلال الجلسات القادمة على فتح ملف المبالغ المالية التي رصدت للكثير من المصافي والتي يفترض عدم شمولها بالعجز المالي "، مبينا :" ان بعض المصافي ماتزال دون المستوى المطلوب وامرها مبهم بنسبة الى اللجان المعنية داخل مجلس النواب ".



واوضح :" ان هناك عمليات فساد وهدر للمال العام ، وسيتم فتح ملف تلكؤ المصافي ومعرفة حجم الاموال التي رصدت والجهات المتورطة بسرقتها ".