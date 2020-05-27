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الأربعاء, 27 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 27 أيار 2020 04:35 م

إصابة 8 من الكوادر الطبية بفايروس كورونا في كربلاء

كورونا في العراق
أعلنت خلية الأزمة في دائرة صحة كربلاء، أن 8 أشخاص من الكادر الطبي في المحافظة أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة ولغاية الآن.

وقال الناطق باسم الخلية محمد الوكيل، إن الكوادر الصحية في المحافظة وبجميع المؤسسات تعتبر ضمن مناطق عالية الاختطار للإصابة بفيروس كورونا نتيجة قربهم بالتعامل مع المصابين او المشتبه باصابتهم.

وأضاف الوكيل أن كربلاء سجلت 8 إصابات بفيروس كورونا للكوادر الطبية منذ بداية الازمة ولغاية الان بينهم اخر اصابتين لطبيبي أسنان، منوها الى ان الكوادر الصحية تخضع بشكل مستمر للفحوصات رغم عدم ظهور الاعراض.
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