صحة الكرخ تسجل حالة وفاة لمصاب بفايروس كورونا

أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة لمصاب بفايروس كورونا.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان، "للأسف الشديد توفي قبل قليل الشاب (فرات عبد الكاظم الفتلاوي ) البالغ من العمر ٤٤ سنة وهو شقيق الشاب (معن عبد الكاظم الفتلاوي ) البالغ من العمر ٣٧ سنة الذي توفي يوم امس بنفس المرض".



وأضاف "لقد قام الاطباء بكل المحاولات ومنها اعطاءه بلازما الدم من المرضى المتعافين من المرض ولكن كل المحاولات فشلت للأسف"، مشيرا إلى أن "العائلة فجعت باثنين من شبابها في ٢٤ ساعة ولازلنا نسمع من ارباب الجهل والتخلف ان لاوجود لهذا المرض".



ووجه الحجامي نصيحته للجميع "لا تنتظروا ان تفرض عليكم إجراءات السلامة قسرياً ولكن بإمكانكم أن تحموا انفسكم وأهلكم و أحباءكم، ولازال في الوقت متسع".