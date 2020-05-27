نائبة تكشف عن توجه البرلمان لفتح ملف استعادة الأموال المهربة إلى الخارج

كشفت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية علية الامارة، اليوم الأربعاء، عن توجه البرلمان لفتح ملف استعادة الأموال المهربة إلى الخارج.



و قالت الامارة في تصريح صحفي، إن هناك تعاون تحركات نيابية مشتركة مع اللجان المشكلة داخل مجلس الوزراء العمل على استعادة جميع الاموال المهربة خارج البلاد.



وأضافت أن لجنتها مستعدة لإبداء أي مساعدة من أجل استعادة هذه الاموال، مشيرة إلى أن الأشهر القادمة سيشهد تحرك عالي المستوى بشأن ملف الأموال المهربة.