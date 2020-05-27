رغم وقفه عالمياًلخطورته.. "كلوروكين" مازال مستخدماً لعلاج كورونا في العراق

أكد مدير مستشفى الزهراء التعليمي والمتخصص بمعالجة فيروس كورونا في ة بغداد، اليوم الأربعاء، الاستمرار باستعمال علاج "كلوروكين" للمصابين بالفيروس، مشيرا الى ان العلاج يعطى للحالات "الخطرة جدا" فقط.

وقال عباس الحسيني، إن "العراق استعمل هذا العلاج بعد استشارة من منظمة الصحة العالمية، لكن دراسات ظهرت في الآونة الاخيرة، قابلة للقبول والنقض وليست جميعها مؤكدة"، موضحاً "نحن مازلنا نستعمله بحذر مع المرضى، وهناك استجابة وان كانت بسيطة".

واضاف الحسيني، أن "استعمال هذا العلاج افضل من عدم وجود علاج اخر، فنحن ننتظر البدائل الموجودة"، مشيرا الى أن تلك البدائل "لغاية الآن غير متوفرة تحت اليد".

وأوضح ان "هذا العلاج جرى التوقف عن اعطائه لكثير من المرضى وهو يستعمل فقط للذين حالتهم خطرة جداً"، لافتا الى ان "منظمة الصحة العالمية، رأيها استشاريا وليس اجباري".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، في 25 ايار 2020، تعليق استخدام دواء "كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين"، المضاد لمرض الملاريا، في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد، وشددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذين العقارين للعلاج من الفيروس "أمر آمن".

وأطلقت منظمة الصحة العالمية برنامج ”تجربة التضامن“، في 18 اذار الماضي؛ لإجراء اختبارات سريرية دولية من المرحلة الثالثة والرابعة مع شركائها؛ بهدف المساعدة على إيجاد علاج ناجع للمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وألغت الحكومة الفرنسية التدابير الاستثنائية التي كانت تجيز استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بوباء كوفيد-19 في المستشفى خارج إطار التجارب السريرية، وذلك تجاوبا مع رأي أدلى به المجلس الأعلى للصحة العامة، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

كما أكدت وكالة الادوية الايطاليةAIFA أنها علقت استعمال هيدروكسي كلوروكوين، العقار المضاد للملاريا، على مرضى فيروس كورونا ، وذلك بعد أيام من اعلان منظمة الصحة العالمية أنها أوقفت مؤقتًا دراسة العقار كعلاج محتمل للوباء بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ومنذ نهاية آذار الماضي، كان يمكن وصف هذا العقار المشتق من دواء كلوروكين لعلاج الملاريا في شكل استثنائي في المستشفى للمرضى الذين يعانون حالة حرجة، بناء على قرار طبي مشترك.