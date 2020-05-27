بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 27 أيار 2020
آخر الأخبار
إصابة 8 من الكوادر الطبية بفايروس كورونا في كربلاء عاجل.. تسجيل ٦٣ إصابة جديدة بفايروس كورونا في بغداد صحة الكرخ تسجل حالة وفاة لمصاب بفايروس كورونا نائبة تكشف عن توجه البرلمان لفتح ملف استعادة الأموال المهربة إلى الخارج 2080 إصابة جديدة بكورونا في إيران وزلزال يضرب شرق طهران مواطنان ينتحران شنقا في البصرة والنجف علاوي يكشف عن تعيينات مبنية على المحاصصة في مفوضية الانتخابات السفارة الأمريكية تسلم 4 محافظات عراقية 25 جهازا للكشف عن كورونا عاجل.. هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب العاصمة الإيرانية طهران نائب: لا يمكن للكاظمي حل أزمات العراق بمفرده
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 27 أيار 2020 03:36 م

2080 إصابة جديدة بكورونا في إيران وزلزال يضرب شرق طهران

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن 56 وفاة جديدة و2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، إن "عدد المصابين بالفيروس في البلاد، ارتفع الى 141 ألف و591 شخصًا".

وأضاف جهانبور، أن "عدد الوفيات بلغ 7564 شخصًا بعد تسجيل 56 حالة وفاة جديدة"، مشيرًا إلى وجود 2551 من المصابين في أوضاع صحية حرجة، ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وضرب زلزال بقوة 4 درجات، اليوم الأربعاء، منطقة "دماوند" شرق العاصمة الإيرانية طهران، بحسب رئيس قسم الزلازل في مركز أبحاث الطرق والإسكان، علي بيت إلهي.

وقال بيت إلهي، إن زلزالاً بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة دوماند، وشعرت بها مناطق برديس وشميرانات والأجزاء الشمالية من طهران.

وأشار إلى إمكانية وقوع هزات ارتدادية في طهران على مدار الشهرين المقبلين.

ولفت إلى أن الزلزال وقع بعمق 12 كم في الساعة الواحدة و41 دقيقة ظهر اليوم الأربعاء، بينما وصلت 3 فرق من منظمة الهلال الأحمر الإيراني إلى المنطقة لتقييم حجم الأضرار، التي لم يعلن عنها بعد.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
البرلمان

نائبة تكشف عن توجه البرلمان لفتح ملف استعادة الأموال المهربة إلى الخارج 27 أيار 2020 04:09 م

عمار الحكيم

الحكيم: الأزمة الاقتصادية الحالية فرصة لتنويع مصادر الدخل والخلاص من الدولة الريعية 27 أيار 2020 03:02 م

اياد علاوي

علاوي يكشف عن تعيينات مبنية على المحاصصة في مفوضية الانتخابات 27 أيار 2020 02:55 م

السفارة الامريكية

السفارة الأمريكية تسلم 4 محافظات عراقية 25 جهازا للكشف عن كورونا 27 أيار 2020 02:05 م

عاجل 1

عاجل.. هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب العاصمة الإيرانية طهران 27 أيار 2020 01:59 م

اراس حبيب

نائب: لا يمكن للكاظمي حل أزمات العراق بمفرده 27 أيار 2020 01:54 م

جمال كوجر

كوجر: ما نحتاجه اليوم من حكومتي بغداد وأربيل هو إبعاد المواطن عن الصراعات السياسية 27 أيار 2020 01:37 م

عباس سيد صروط

نائب: البرلمان سيعقد نهاية الأسبوع المقبل جلسة للتصويت على المتبقي من وزارات حكومة الكاظمي 27 أيار 2020 01:29 م

التعليقات