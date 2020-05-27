2080 إصابة جديدة بكورونا في إيران وزلزال يضرب شرق طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن 56 وفاة جديدة و2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، إن "عدد المصابين بالفيروس في البلاد، ارتفع الى 141 ألف و591 شخصًا".

وأضاف جهانبور، أن "عدد الوفيات بلغ 7564 شخصًا بعد تسجيل 56 حالة وفاة جديدة"، مشيرًا إلى وجود 2551 من المصابين في أوضاع صحية حرجة، ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وضرب زلزال بقوة 4 درجات، اليوم الأربعاء، منطقة "دماوند" شرق العاصمة الإيرانية طهران، بحسب رئيس قسم الزلازل في مركز أبحاث الطرق والإسكان، علي بيت إلهي.

وقال بيت إلهي، إن زلزالاً بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة دوماند، وشعرت بها مناطق برديس وشميرانات والأجزاء الشمالية من طهران.

وأشار إلى إمكانية وقوع هزات ارتدادية في طهران على مدار الشهرين المقبلين.

ولفت إلى أن الزلزال وقع بعمق 12 كم في الساعة الواحدة و41 دقيقة ظهر اليوم الأربعاء، بينما وصلت 3 فرق من منظمة الهلال الأحمر الإيراني إلى المنطقة لتقييم حجم الأضرار، التي لم يعلن عنها بعد.