مواطنان ينتحران شنقا في البصرة والنجف

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن مواطنين عراقيين اثنين أقدما على الانتحار "شنقا" في محافظتي البصرة والنجف.



وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن مواطنا من أهالي البصرة أقدم، اليوم، على الانتحار شنقاً في منزله بقضاء الإمام الصادق شمال المحافظة، مشيرا الى نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي مع اجراء التحقيقات اللازمة.



وأوضح المصدر، أن مواطنا من اهالي النجف أقدم اليوم، ايضا على الانتحار شنقا في منزله بالحي العسكري، وسط المحافظة، موضحا أن فرق الانقاذ نقلت الجثة الى الجهات المختصة.



وأشار المصدر الأمني إلى أن الأجهزة المختصة في المحافظتين باشرت بإجراء التحقيقات اللازمة حول ملابسات حالاتا الانتحار.



