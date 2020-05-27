بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 27 أيار 2020
آخر الأخبار
إصابة 8 من الكوادر الطبية بفايروس كورونا في كربلاء عاجل.. تسجيل ٦٣ إصابة جديدة بفايروس كورونا في بغداد صحة الكرخ تسجل حالة وفاة لمصاب بفايروس كورونا نائبة تكشف عن توجه البرلمان لفتح ملف استعادة الأموال المهربة إلى الخارج 2080 إصابة جديدة بكورونا في إيران وزلزال يضرب شرق طهران مواطنان ينتحران شنقا في البصرة والنجف علاوي يكشف عن تعيينات مبنية على المحاصصة في مفوضية الانتخابات السفارة الأمريكية تسلم 4 محافظات عراقية 25 جهازا للكشف عن كورونا عاجل.. هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب العاصمة الإيرانية طهران نائب: لا يمكن للكاظمي حل أزمات العراق بمفرده
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 27 أيار 2020 03:31 م

مواطنان ينتحران شنقا في البصرة والنجف

انتحار
أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن مواطنين عراقيين اثنين أقدما على الانتحار "شنقا" في محافظتي البصرة والنجف.

وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن مواطنا من أهالي البصرة أقدم، اليوم، على الانتحار شنقاً في منزله بقضاء الإمام الصادق شمال المحافظة، مشيرا الى نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي مع اجراء التحقيقات اللازمة.  

وأوضح المصدر، أن مواطنا من اهالي النجف أقدم اليوم، ايضا على الانتحار شنقا في منزله بالحي العسكري، وسط المحافظة، موضحا أن فرق الانقاذ نقلت الجثة الى الجهات المختصة.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الأجهزة المختصة في المحافظتين باشرت بإجراء التحقيقات اللازمة حول ملابسات حالاتا الانتحار.  

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا في العراق

إصابة 8 من الكوادر الطبية بفايروس كورونا في كربلاء 27 أيار 2020 04:35 م

عاجل 1

عاجل.. تسجيل ٦٣ إصابة جديدة بفايروس كورونا في بغداد 27 أيار 2020 04:22 م

كورونا-العراق

صحة الكرخ تسجل حالة وفاة لمصاب بفايروس كورونا 27 أيار 2020 04:16 م

safe_image (1)

رغم وقفه عالمياًلخطورته.. "كلوروكين" مازال مستخدماً لعلاج كورونا في العراق 27 أيار 2020 03:45 م

safe_image

فرق الدفاع المدني تنفذ حملات “تعفير” وتعقيم مناطق شرقي بغداد 27 أيار 2020 03:05 م

لجنة الشباب والرياضة

لجنة نيابية : عازمون على تشريع قانوني الاتحاد والاندية الرياضية 27 أيار 2020 11:03 ص

الذهب

الذهب ينخفض لأدنى مستوى له في أسبوعين 27 أيار 2020 11:02 ص

كورونا

قضاء بمحافظة دهوك خسر 250 مليون دولار لهذا السبب 27 أيار 2020 10:58 ص

التعليقات