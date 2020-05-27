فرق الدفاع المدني تنفذ حملات “تعفير” وتعقيم مناطق شرقي بغداد

نفذت فرق الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، حملات ميدانية لتعفير و تعقيم اسواق وشوارع وازقة منطقة جميلة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد بمشاركة فريقي الاستجابة الوطني CBRN والدفاع المدني- الرصافة، بهدف الوقاية من فايروس كورونا المستجد والحد من انتشاره في المجتمع.

وقال بيان للمديرية ، ان فرق الدفاع المدني نفذت جولات ميدانية وحملات واسعة لتعفير وتعقيم مناطق مختلفة بالمحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية وبمتابعة مدراء دوائر الدفاع المدني في تلك المحافظات سعيا منها لإتمام حملات التعقيم حسب الخطة الموضوعة وفقا للجداول الزمنية المحددة.