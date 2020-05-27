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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 27 أيار 2020 03:02 م

الحكيم: الأزمة الاقتصادية الحالية فرصة لتنويع مصادر الدخل والخلاص من الدولة الريعية

عمار الحكيم
اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، أن الازمة الاقتصادية الحالية فرصة للخلاص من الدولة الريعية.
وقال في بيان  اه، “بحثنا خلال استقبالنا علي عبد الامير علاوي وزير المالية الواقع المالي والاقتصادي والمعالجات المطلوبة لمواجهة الازمة المالية التي يعاني منها العراق”، مؤكدا ان “العراق بلد غني يمتلك كثيرا من الامكانيات التي تحتاج الى تفعيل وإدارة جيدة، كما انه يحتاج الى معالجات حقيقية لإنهاء ظاهرة الاقتصاد أحادي المصدر”.

واضاف ان “هذه الازمة في احد جوانبها فرصة للخلاص من الدولة الريعية وتنويع مصادر الدخل عن طريق الاهتمام بالزراعة والصناعة والسياحة وباقي المصادر”، مشددا على ضرورة ان “تكون معالجات الازمة المالية بعيدة عن الضغط على اصحاب الدخول المحدودة، واعادة تبويب الصرف بما يتناسب مع المرحلة الحالية.

ودعا الحكيم، الى “اقرار قانون الموازنة على وفق المتحقق من الموارد كي لا تكون السنة الحالية بلا موازنة مما يصعب استحصال الحسابات الختامية للدولة والعمل على تنظيم موازنة البرامج”.

وفيما يتعلق بالاستثمار أشار الحكيم، الى اهمية “الارتقاء بالبيئة الاستثمارية واعادة النظر بالقوانين ليكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار بكل ابعادها”.
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أخر تعديل: الأربعاء، 27 أيار 2020 03:15 م
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