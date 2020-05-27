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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 27 أيار 2020 02:57 م

نقيب الممثلين المصريين يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

الجداوي
أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، أن الحالة المعنوية للفنانة المصرية رجاء الجداوي مرتفعة جدا، وأنها تواجه إصابتها بفيروس كورونا بشجاعة شديدة بسبب حب الجمهور لها ودعمه المستمر.
وقال أشرف زكي في تصريح له : "تابعت الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد دخولها مستشفى العزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، وعلمت أنها مستقرة لحد كبير، ولم يحدث تراجع للحالة".
وتابع أشرف زكي: "حالتها الصحية لا تحتاج للحجز في غرفة رعاية مركزة أو جهاز تنفس صناعي، ويتوقع أن تتماثل للشفاء قريبا، وسوف تتم إعادة التحاليل لها بعد يومين".
كانت الفنانة أميرة مختار نجلة الفنانة رجاء الجداوي فوجئت، مساء الأحد الماضي، بارتفاع في درجة حرارة والدتها إلى 39 درجة مئوية، وأظهرت نتيجة التحاليل إيجابية إصابتها بالفيروس.
يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي شاركت في ماراثون رمضان الماضي بمسلسل يحمل عنوان "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني، وهي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وولدت في 6 سبتمبر/ أيلول 1938 وبدأت حياتها كعارضة أزياء ثم انتقلت للوسط الفني وشاركت في بطولة العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها "البية البواب.. معسكر البنات.. بوبوس".
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