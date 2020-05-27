علاوي يكشف عن تعيينات مبنية على المحاصصة في مفوضية الانتخابات

أكد زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم الأربعاء، أن هناك تعيينات مبنية على المحاصصة في مفوضية الانتخابات، كما أشر نقاطاً لن يسمح بها ابناء الشعب على حد قوله.



وقال علاوي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "التعيينات المبنية على المحاصصة في الوظائف الدنيا في مفوضية الانتخابات، وعدم تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وعدم المباشرة بتعديل قانون الانتخابات، ومفوضيتها، مؤشر خطير على نية الحكومة المؤقتة الاستمرار، وهو ما لن يسمح به أبناء شعبنا المطالب بالإصلاح وسيؤدي إلى الفوضى" .

