أبل تكسر عزلة كورونا وتعيد فتح 100 فرع في الولايات المتحدة

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل اعتزامها إعادة فتح نحو 100 متجر تجزئة إضافي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، حيث سيقتصر نشاط أكثر من نصف هذه المتاجر على خدمة تسليم البضائع فقط.

وذكرت أبل في بيان أمس الثلاثاء: "خلال الأسبوع الحالي سنعود لخدمة عملائنا في أماكن كثيرة بالولايات المتحدة، من أجل سلامة وراحة العملاء ستقدم أغلب الفروع خدمة تسليم البضائع التي تم حجزها عبر الإنترنت فقط على باب المتجر".

إرهابي وباسورد وآيفون.. كواليس الخلاف بين المدعي العام الأمريكي وأبل

طلبتها 23 دولة.. أبل وجوجل تطلقان الإصدار الأولي لتقنية مكافحة كورونا



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة ستفتح المتاجر في ولايات أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا وإنديانا وكانساس وكنتاكي ونيفادا وميسوري وميشيجان ونيو مكسيكو وأوهايو ونيويورك وأوريجون وبنسلفانيا وساوث كارولينا وتينيسي وتكساس وويسكنسون وفيرجينيا ويوتا.

في الوقت نفسه فإن المتاجر التي ستسمح بدخول العملاء إليها ستلزمهم بالخضوع لقياس درجة الحرارة والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وتستعد الشركة الأمريكية لاستضافة نحو 23 مليون مطور لتطبيقات الأجهزة، حيث أعلنت عن مؤتمرها السنوي للمطورين افتراضياً بداية من 22 يونيو/حزيران المقبل من خلال تطبيق مخصص للمشاركة في هذا الحدث السنوي، في الوقت الذي يُعقد فيه المؤتمر وسط استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".