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الأربعاء, 27 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 27 أيار 2020 02:05 م

السفارة الأمريكية تسلم 4 محافظات عراقية 25 جهازا للكشف عن كورونا

السفارة الامريكية
أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، تسليم أربع محافظات عراقية أجهزة فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد عند المصابين. 

وذكرت السفارة في بيان، أن "الولايات المتحدة سلمت 25 مجموعة من أطقم فحص فايروس كورونا إلى أربعة مختبرات للصحة العامة، في أربيل، وبغداد، والنجف، والبصرة". 

وأضاف البيان، أن "هذه المجموعات ستعزز قدرة مختبرات الصحة العامة في العراق على تحديد وتحسين معدل الكشف عن الفيروس بدقة". 

وأشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة تبرعت أيضاً بـ 44 جهاز كمبيوتر محمول لفرق المسح الوبائي في العراق، لمساعدتهم في جمع البيانات المتعلقة بجائحة كورونا"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة تواصل دعم العراق في جهوده لمكافحة هذا الوباء". 

وساهمت عدد من الدول، بمساعدة العراق بإرسال أموال أو مساعدات طبية، ومن  بين الدول التي ساعدت العراق، أمريكا والصين، وبعض الدول الأخرى، التي أكدت إرسال مساعدات إلى العراق لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. 

وبحسب آخر إحصائية للفيروس في العراق، فإن عدد الإصابات الكلي وصل إلى 4848 حالة إصابة، بعد بيان وزارة الصحة أمس الثلاثاء، الذي اُعلن فيه تسجيل 216 إصابة جديدة و6 وفيات ناجمة عن الفيروس.‏ ‏ 
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