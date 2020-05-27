نائب: لا يمكن للكاظمي حل أزمات العراق بمفرده

أكد النائب آراس حبيب، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لا يمكن له المشاكل والأزمات، التي يمر بها العراق، دون أن يكون للجميع دور أساسي فيها.

وقال حبيب، في بيان، إن "المشاكل والأزمات التي تطالب القوى السياسية رئيس الوزراء بحلها لا يمكن أن تتحقق دون أن يكون للجميع دور أساسي فيها".

وأكد أنه "لم يعد مجدياً اتباع سياسة النأي بالنفس عما يجري وتحميل هذا الطرف أو ذاك المسؤولية وحده بل هي مسؤولية تضامنية مشتركة".

وأضاف أننا "جميعاً في سفينة واحدة سوف تغرق بنا جميعاً فيما لو بقينا نتقاذف الاتهامات".