بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 27 أيار 2020
آخر الأخبار
إصابة 8 من الكوادر الطبية بفايروس كورونا في كربلاء عاجل.. تسجيل ٦٣ إصابة جديدة بفايروس كورونا في بغداد صحة الكرخ تسجل حالة وفاة لمصاب بفايروس كورونا نائبة تكشف عن توجه البرلمان لفتح ملف استعادة الأموال المهربة إلى الخارج 2080 إصابة جديدة بكورونا في إيران وزلزال يضرب شرق طهران مواطنان ينتحران شنقا في البصرة والنجف علاوي يكشف عن تعيينات مبنية على المحاصصة في مفوضية الانتخابات السفارة الأمريكية تسلم 4 محافظات عراقية 25 جهازا للكشف عن كورونا عاجل.. هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب العاصمة الإيرانية طهران نائب: لا يمكن للكاظمي حل أزمات العراق بمفرده
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 27 أيار 2020 01:37 م

كوجر: ما نحتاجه اليوم من حكومتي بغداد وأربيل هو إبعاد المواطن عن الصراعات السياسية

جمال كوجر

أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن الحلول للمشاكل المالية والاقتصادية بين إقليم كردستان وبغداد موجودة، ومن الممكن الوصول فيها إلى نتائج متقدمة، خاصة أن جميع الملفات واضحة للجميع.

وبين أن "ما نحتاجه هو أمرين أساسيين أولهما وجود الإرادة للحل، والثاني هو إبعاد الملف الاقتصادي عن بعدها السياسي، الذي كان السبب الاساس في تعقيد المشهد".

وأضاف كوجر، أن "الدستور أعطى الأطر العامة للمعالجات لجميع القضايا، لكنها بالمجمل لا يمكن تطبيقها دون وجود ارادة سياسية للحل"، لافتا إلى أن "ما نحتاجه اليوم من حكومتي بغداد واربيل هو إبعاد قوت المواطن عن الصراعات السياسية، ومحاولة الوصول إلى حلول للمشاكل العالقة".

وتابع ، أن "وزير المالية حدد سقف زمني للحلول، وهي خطوة مهمة ونثني عليها على اعتبار ان الفترة السابقة لم تتضمن سقوف زمنية للحل ما تسبب بعدم وجود نتائج ايجابية"، مشددا أننا "جلسنا مع وفد حكومة اقليم كردستان عدة مرات في بغداد والاقليم ولمسنا لديهم جدية واضحة في الحل وتجاوز الازمات ونتمنى ان تستمر تلك الرغبة بالحل وان يقابلها رغبة مماثلة من بغداد".

وأكد كوجر، أن "المواطن أصبح يعاني بشكل غير طبيعي"، مضيرا الى أن "وضع البلد قابل للانفجار بحال لم تنزل الحكومات للمواطنين وتستجيب لطلباتهم".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
البرلمان

نائبة تكشف عن توجه البرلمان لفتح ملف استعادة الأموال المهربة إلى الخارج 27 أيار 2020 04:09 م

كورونا

2080 إصابة جديدة بكورونا في إيران وزلزال يضرب شرق طهران 27 أيار 2020 03:36 م

عمار الحكيم

الحكيم: الأزمة الاقتصادية الحالية فرصة لتنويع مصادر الدخل والخلاص من الدولة الريعية 27 أيار 2020 03:02 م

اياد علاوي

علاوي يكشف عن تعيينات مبنية على المحاصصة في مفوضية الانتخابات 27 أيار 2020 02:55 م

السفارة الامريكية

السفارة الأمريكية تسلم 4 محافظات عراقية 25 جهازا للكشف عن كورونا 27 أيار 2020 02:05 م

عاجل 1

عاجل.. هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب العاصمة الإيرانية طهران 27 أيار 2020 01:59 م

اراس حبيب

نائب: لا يمكن للكاظمي حل أزمات العراق بمفرده 27 أيار 2020 01:54 م

عباس سيد صروط

نائب: البرلمان سيعقد نهاية الأسبوع المقبل جلسة للتصويت على المتبقي من وزارات حكومة الكاظمي 27 أيار 2020 01:29 م

التعليقات