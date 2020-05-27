كوجر: ما نحتاجه اليوم من حكومتي بغداد وأربيل هو إبعاد المواطن عن الصراعات السياسية

أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن الحلول للمشاكل المالية والاقتصادية بين إقليم كردستان وبغداد موجودة، ومن الممكن الوصول فيها إلى نتائج متقدمة، خاصة أن جميع الملفات واضحة للجميع.

وبين أن "ما نحتاجه هو أمرين أساسيين أولهما وجود الإرادة للحل، والثاني هو إبعاد الملف الاقتصادي عن بعدها السياسي، الذي كان السبب الاساس في تعقيد المشهد".

وأضاف كوجر، أن "الدستور أعطى الأطر العامة للمعالجات لجميع القضايا، لكنها بالمجمل لا يمكن تطبيقها دون وجود ارادة سياسية للحل"، لافتا إلى أن "ما نحتاجه اليوم من حكومتي بغداد واربيل هو إبعاد قوت المواطن عن الصراعات السياسية، ومحاولة الوصول إلى حلول للمشاكل العالقة".

وتابع ، أن "وزير المالية حدد سقف زمني للحلول، وهي خطوة مهمة ونثني عليها على اعتبار ان الفترة السابقة لم تتضمن سقوف زمنية للحل ما تسبب بعدم وجود نتائج ايجابية"، مشددا أننا "جلسنا مع وفد حكومة اقليم كردستان عدة مرات في بغداد والاقليم ولمسنا لديهم جدية واضحة في الحل وتجاوز الازمات ونتمنى ان تستمر تلك الرغبة بالحل وان يقابلها رغبة مماثلة من بغداد".

وأكد كوجر، أن "المواطن أصبح يعاني بشكل غير طبيعي"، مضيرا الى أن "وضع البلد قابل للانفجار بحال لم تنزل الحكومات للمواطنين وتستجيب لطلباتهم".