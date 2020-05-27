نائب: البرلمان سيعقد نهاية الأسبوع المقبل جلسة للتصويت على المتبقي من وزارات حكومة الكاظمي

أعلن النائب عن كتلة الحكمة النيابية عباس صروط، أن مجلس النواب سيعقد نهاية الأسبوع المقبل جلسة للتصويت على المتبقي من وزارات حكومة الكاظمي .



وقال صروط في تصريح صحفي، إن "الكتل السياسية ستبدأ اجتماعات مكثفة بدءا من يوم السبت المقبل للتوافق على اسماء المرشحين للوزارات السبع الشاغرة لافتا إلى أن الكتل تقوم بتغيير الأسماء بين حين واخر وبالتالي لا توجد أسماء محددة مرشحة حاليا لتلك الوزارات".



وأكد أن "الكتل السياسية عازمة على انهاء ملف الوزارات الشاغرة الاسبوع المقبل لكي يتفرغ البرلمان لإقرار القوانين المهمة التي تحتاجها الحكومة للخروج من الوضع الصعب الذي تمر به البلاد بشتى المجالات".