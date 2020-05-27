نائب عن سائرون : إكمال الكابينة الوزارية مرهون بحسم مرشحي النفط والخارجية









أكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري أن إكمال الكابينة الوزارية مرهون بحسم مرشحي وزارتي النفط والخارجية.



وقال العميري في تصريح صحفي ، اليوم الاربعاء، إن "الوزارات المتبقية كان من المفترض أن تمرر قبل عيد الفطر المبارك، إلا أن الاختلاف على بعض الأسماء المطروحة تسبب بتأخيرها"، لافتا إلى أن "المشاورات السياسية مستمرة من أجل التوافق على أسماء تحظى بالمقبولية داخل مجلس النواب".



وأضاف أن "الوزارات المتبقية ستمرر بعد عيد الفطر المبارك"، مبينا أن "أسباب تأخر حسم الوزارات هي عدم التوصل إلى اتفاق بشأن وزارتي النفط والخارجية".



وأشار العميري إلى أن "وزارة النفط منحت للبصرة ولم يتم الاتفاق على مرشح بالرغم من تقديم عدد كبير من الأاسماء، فضلا عن إصرار الكتل الكردية على منح الخارجية لفؤاد حسين".

