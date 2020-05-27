كربلاء: إغلاق السيطرات الخارجية وفرض الحظر.. وصلاح الدين: قطع طرق حيوية ومنع دخول الأشخاص

أكدت قيادة شرطة كربلاء، استمرار إغلاق السيطرات الخارجية وفرض حظر التجوال، بينما رفعت محافظة صلاح الدين، حالة التأهب القصوى لمواجهة كورونا، فيما قررت عمليات سامراء قطع الطريق بين تكريت وسامراء.

وقالت قيادة شرطة كربلاء في بيان، إن السيطرات الخارجية تواصل منع استقبال أي زائر وتطبيق حظر التجوال الشامل.

وأضافت حيث تأتي واجبات قسم السيطرات والطرق الخارجية بأشراف العميد حسين النعماني لغلق الطرق الرئيسية والفرعية بشكل تام مع تسهيل دخول البضائع والحالات الطارئة والفئات المستثناة سابقاً.

وتابعت: كذلك تم القاء القبض على عدد من المخالفين اللذين كانوا يرومون الدخول إلى المحافظة من خلال الطرق النيسمية وكانت دوريات الشرطة والسيطرات لهم بالمرصاد وتم حجزهم واحالتهم للقضاء.

بينما قطعت قيادة عمليات سامراء قطعت الطريق الرابط بين تكريت وسامراء بالحواجز الكونكريتية في الحدود الإدارية لقضاء سامراء بناحية دجلة.

وأضافت أن "القوات الأمنية أغلقت أيضا الطريق من مدخل بغداد من جهة سيطرة العبايچي بشكل نهائي ولم تسمح بدخول أي شخص مهما كانت صفته وحالته المرضية بشكل مطلق".

وتابعت أن "قيادة عمليات سامراء أغلقت الدخول والخروج لمحافظة صلاح الدين ضمن قاطع المسؤولية وذلك حسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة".

وعلى صعيد متصل قطعت قيادة عمليات سامراء الطريق الرابطة بين تكريت وسامراء بالحواجز الكونكريتية في الحدود الإدارية لقضاء سامراء بناحية دجلة.

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 216 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي النماذج المفحوصة منذ بداية الوباء قارب 200 ألف فحص.

وجاء في نص بيان الوزارة:

- تم فحص (٤٩٢٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٩٩٣٦٧).

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٢١٦) إصابة في العراق منها ٧٩ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط وليس لديهم اعراض.

- توزيع الإصابات جغرافيا:

بغداد/ الرصافة: ٦٢

بغداد/ الكرخ: ١٠١

مدينة الطب: ٥

النجف: ٥

البصرة: ٣

أربيل: ٨

بابل: ٨

كربلاء: ٦

واسط: ٣

ديالى: ٢

الديوانية: ١

ذي قار: ١

نينوى: ٩

صلاح الدين: ٢

- الشفاء: ٤١ حالة وكما يلي:

البصرة: ٢٥

كركوك: ١٠

ديالى : ١

واسط: ١

بابل: ١

ذي قار : ١

نينوى: ٢

- الوفيات : ٦ حالات

حالة في بغداد/ الرصافة

4 حالات في بغداد/ الكرخ

حالة في ديالى

مجموع الإصابات: ٤٨٤٨

مجموع حالات الشفاء: ٢٨٥٢

الراقدين الكلي: ١٨٢٧

الراقدين في العناية المركزة: ٣٤

مجموع الوفيات: ١٦٩