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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 27 أيار 2020 12:52 م

نائب: البرلمان سيعقد جلسة التصويت على المتبقي من الوزارات نهاية الاسبوع المقبل

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نائب: البرلمان سيعقد جلسة التصويت على المتبقي من الوزارات نهاية الاسبوع المقبل



اعلن  النائب عن كتلة الحكمة النيابية عباس سروط  ان مجلس النواب سيعقد   نهاية الاسبوع المقبل  جلسة للتصويت على المتبقي من وزارات حكومة الكاظمي  .

وقال  سروط  :" ان الكتل السياسية ستبدأ  اجتماعات مكثفة بدءا  من يوم السبت المقبل للتوافق على اسماء المرشحين للوزارات السبع الشاغرة  لافتا الى ان  الكتل تقوم  بتغيير الاسماء بين حين واخر وبالتالي لا توجد أسماء محددة مرشحة حاليا لتلك الوزارات.

واكد ان الكتل السياسية عازمة على انهاء ملف الوزارات الشاغرة الاسبوع المقبل لكي يتفرغ البرلمان  لاقرار  القوانين المهمة التي تحتاجها الحكومة للخروج من الوضع الصعب الذي تمر به البلاد بشتى المجالات.
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