نائب يستبعد إمكانية عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت

أكد النائب عن المكون الشبكي ضمن تحالف الفتح قصي الشبكي، أن البرلمان لا يمكنه أن يعقد جلساته عبر الإنترنت خاصة أن عدد النواب كبير.



وقال الشبكي في تصريح صحفي، إن شخصيات كثيرة تطالب بعقد جلسات البرلمان واستئناف اعماله ولكن زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا يعيق الجلوس في قاعة البرلمان، خاصة ان بغداد اليوم تسجل اعلى الاصابات بالفيروس.



وأضاف أن الضغط الكبير من النواب سيدفع باتجاه استئناف جلسات البرلمان ما بعد عيد الفطر المبارك على الرغم من التحديات القائمة وتفشي فيروس كورونا.



واستبعد الشبكي أن تكون هناك إمكانية لعقد جلسة البرلمان عبر الإنترنت، موضحا أن العدد الكبير للنواب يقف عائقا أمام عقد جلسة البرلمان عبر الإنترنت، لكن بالإمكان عقد الاجتماعات عن بعد في حال كان العدد قليل.

