مرتضى منصور يكشف عن مفاجآت مدوية للزمالك وجماهيره



صرح رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم مرتضى منصور، بأنه سيتم إنشاء استاد خاص بالقلعة البيضاء، وفرع جديد للنادي في مدينة 6 أكتوبر.

وقال منصور خلال تصريحاته في برنامج “زملكاوي”، الذي يقدمه طارق يحيى على قناة الزمالك: “نجهز لإنشاء استاد عالمي في 6 أكتوبر يليق بنادي الزمالك”.

وكشف رئيس الزمالك عن وجود مفاوضات بشأن إبرام صفقتين حاليا الأمر الذي سيشكل “مفاجأة” لجماهير القلعة البيضاء.

وأكد مرتضى منصور أن النادي لم يتفاوض لضم المهاجم المغربي وليد أزاروا وباهر المحمدي كما يردد البعض، مشيرا إلى أن أحمد رفعت سيعود للنادي بعد إنتهاء إعارته للاتحاد السكندري، ومعه أحمد فتوح لاعب الفريق المعار لسموحة.

وأشار إلى أن رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار للاتحاد سيتم بيعه، وإذا لم يتم وصول عروض له سيعود للزمالك.