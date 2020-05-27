نائب عن صادقون يكشف عن دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية لهذا السبب

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي، ان هناك دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية مازالت مرفوعة ضد رئيس الجمهورية ازاء خرقه للدستور في العملية السياسية.



وقال البلداوي في تصريح لـه ، ان “رئيس الجمهورية اتخذ في الايام الماضية بعض القرارات التي تعتبر مخالفة دستورية في وقت يعد هو الشخص الاول الحامي للدستور”.



واضاف ان “هناك دعوى قضائية مازالت مرفوعة ضد رئيس الجمهورية ازاء خرقه للدستور من خلال ما قام به واتخذه من قرارات تخص العملية السياسية والتي تعتبر مخالفة للدستور”.



وبين ان “هناك مجموعة دعاوى تم تقديمها من الكتل السياسية والنواب وحتى المواطنين نتيجة الخروق التي شهدتها العملية السياسية وتجاوز رئيس الجمهورية على الصلاحيات المخولة له بموجب الدستور، خاصة انه استخدم تلك الصلاحيات بشكل مخالف للدستور العراقي”.