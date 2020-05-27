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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 27 أيار 2020 11:26 ص

توران: مطالبة الجبهة التركمانية بمنصب وزاري استحقاق دستوري وليس استجداء

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أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، اليوم  الاربعاء، ان مطالبة الجبهة التركمانية بمنصب وزاري استحقاق دستوري وليس استجداء .


وقال توران في حديث متلفز  ان “مطالبة التركمان بمنصب وزاري في حكومة مصطفى الكاظمي ليس استجداء وانما هو استحقاق دستوري للمكون”.


واعرب، عن “امله بالحكومة الجديدة بعدم اقصاء التركمان من التمثيل الوزاري كما فعلت الحكومات السابقة “.
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