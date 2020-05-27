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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 27 أيار 2020 11:18 ص

الولايات المتحدة تسلم بغداد أجهزة فحص فيروس كورونا

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سلمت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الاربعاء، العراق اجهزة فحص فيروس كورونا .
وذكر بيان للسفارة الامريكية ان سفارة الولايات المتحدة سلمت  25 مجموعة من أطقم فحص فايروس كورونا إلى أربعة مختبرات للصحة العامة في أربيل وبغداد والنجف والبصرة.
واوضحت، ان هذه المجموعات ستعزز مختبرات الصحة العامة في العراق لتحديد وتحسين معدل الكشف عن الفيروس بدقة.
واضافت، انه تم التبرع ايضا بـ 44 جهاز كمبيوتر محمول لفرق المسح الوبائي في العراق لمساعدتهم في جمع البيانات المتعلقة بجائحة كورونا.
واكدت السفارة دعم الولايات المتحدة  للعراق في جهوده لمكافحة هذا الوباء.
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