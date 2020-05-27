لجنة نيابية : عازمون على تشريع قانوني الاتحاد والاندية الرياضية



اكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية عزم مجلس النواب على تشريع قانوني اتحاد الكرة والاندية الرياضية خلال الفصل التشريعي المقبل.



وقالت عضو اللجنة بيداء خضر السلمان في تصريح صحفي :" ان قانوني الاتحاد والاندية الرياضية من القوانين المهمة ذات المطلب الرياضي"، مشيرة الى :" ان الخبراء ونجوم الرياضة العراقية سيكون لهم دور مهم وفاعل من حيث صياغة القانونين بالاشتراك مع اللجنة النيابية ".



واضافت :" ان القانونين حاليا لدى لجنة الشباب والرياضة ، وسيتم التصويت عليهما خلال الفصل التشريعي الجديد" ، مشيرة الى :" ان بعض القوانين التي انجزت في الدورات النيابية السابقة كانت نوعا ما متلكئة وبحاجة الى تعديل لانصاف شريحة الرياضيين ".



ف.ا