قضاء بمحافظة دهوك خسر 250 مليون دولار لهذا السبب



كشفت دائرة السياحة في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، عن تعرض القطاع السياحي في القضاء لخسائر بلغت 250 مليون دولار جراء تفشي فايروس كورونا.



وقال نظيف محمد علي مدير الدائرة، في تصريح صحفي :" ان تفشي فايروس كورونا احدث شللا كاملا بالقطاع السياحي في العمادية"، مبينا :" ان حجم خسائر القطاع السياحي في عموم مناطق العمادية يقدر بـ 250 مليون دولار منذ تفشي فايروس كورونا ".



واضاف :" ان المواقع السياحية ظلت مغلقة في ايام العيد بسبب حظر التجوال" ، مبينا :" ان قطاع السياحة سيكون آخر قطاع ينتعش بعد هذه الازمة لان 90% من السائحين الذين يتوافدون لمناطق القضاء هم من وسط وجنوبي العراق".



يذكر ان اغلب المواقع السياحية في محافظة دهوك تقع ضمن قضاء العمادية الذي يتسم بطبيعة خلابة من الجبال والوديان والكهوف والانهر ، اذ يوجد فيه 70 موقعا سياحيا.



ف.ا

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