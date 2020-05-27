بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 27 أيار 2020
آخر الأخبار
حكومة الكاظمي تسلمت خزانة تحتوي بعض الخردة.. وتحذيرات من مواجهة عجز مدمر نائب يستبعد إمكانية عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت النجيفي: المحور الإيراني يريد من الكاظمي هذا الأمر! بايرن ميونيخ يقترب من حسم الدوري الألماني لجنة نيابية : عازمون على تشريع قانوني الاتحاد والاندية الرياضية قضاء بمحافظة دهوك خسر 250 مليون دولار لهذا السبب اكثر من 80 الف طن .. تسويق المثنى من محصول الحنطة الاقتصاد النيابية : مخصصات رفحاء والرئاسات توفر اكثر من الاستقطاع من الموظفين بغداد تعلن مقتل "والي العراق" بداعش الإرهابي في غارة جوية للتحالف الدولي محلل سياسي : تقرير الامم المتحدة عن التظاهرات .. يمهد لمحاكمة عبد المهدي دوليا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 27 أيار 2020 10:58 ص

قضاء بمحافظة دهوك خسر 250 مليون دولار لهذا السبب

كورونا

كشفت دائرة السياحة في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، عن  تعرض القطاع السياحي في  القضاء لخسائر بلغت 250 مليون دولار جراء تفشي فايروس كورونا.

وقال نظيف محمد علي مدير الدائرة، في تصريح صحفي :" ان  تفشي فايروس كورونا احدث شللا كاملا بالقطاع السياحي في العمادية"، مبينا :" ان حجم خسائر القطاع السياحي في عموم مناطق العمادية يقدر بـ 250 مليون دولار منذ تفشي فايروس كورونا ".

واضاف :" ان المواقع السياحية ظلت مغلقة في ايام العيد بسبب حظر التجوال" ، مبينا :" ان قطاع السياحة  سيكون آخر قطاع ينتعش بعد هذه الازمة لان 90% من السائحين الذين يتوافدون لمناطق القضاء هم من وسط وجنوبي العراق".

يذكر ان اغلب المواقع السياحية في محافظة دهوك تقع ضمن قضاء العمادية الذي يتسم بطبيعة خلابة من الجبال والوديان والكهوف والانهر ، اذ يوجد فيه 70  موقعا سياحيا.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
لجنة الشباب والرياضة

لجنة نيابية : عازمون على تشريع قانوني الاتحاد والاندية الرياضية 27 أيار 2020 11:03 ص

الذهب

الذهب ينخفض لأدنى مستوى له في أسبوعين 27 أيار 2020 11:02 ص

الحنطة-2

اكثر من 80 الف طن .. تسويق المثنى من محصول الحنطة 27 أيار 2020 10:54 ص

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

الاقتصاد النيابية : مخصصات رفحاء والرئاسات توفر اكثر من الاستقطاع من الموظفين 27 أيار 2020 10:49 ص

عاجل 1

عاجل.. تسجيل أكثر من ٩٥ إصابة جديدة بفايروس كورونا في بغداد الكرخ 26 أيار 2020 04:18 م

صحة كربلاء

كربلاء تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا 26 أيار 2020 04:02 م

كورونا

تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا في أربيل 26 أيار 2020 03:56 م

دائرة-صحة-ديالى

صحة ديالى تسجل حالة وفاة جديدة ناجمة عن فايروس كورونا 26 أيار 2020 12:40 م

التعليقات