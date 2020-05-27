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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 27 أيار 2020 10:53 ص

خبير سياسي: خلق علاقة جديدة مع السعودية هو ما يحتاجه العراق للخروج من أزماته

رسالة-الكاظمي

رأى رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية معتز محيي الدين، أن التدخلات الخارجية لعبت دوراً سلبياً في كثير مما عانته البلاد خلال الفترات الماضية”.

واضاف  في تصريح صحفي، أن “الخطوة التي بدأها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتجاه السعودية يمكن أن تكون عاملاً مهماً في خلق توازن؛ سواء في سياق علاقات العراق الخارجية وإحداث توازن على صعيد تمدد الدور الإيراني، والبدء بخطوات جادة نحو الاستثمار، وهو ما يحتاجه العراق للخروج من أزماته المختلفة”.

مبيناً أن “الكاظمي يتوجب عليه استئناف الخطوات التي تم البدء بها في زمن العبادي على طريق خلق علاقة جديدة مع السعودية تقوم على الاستثمار والتي كانت وقفت ضدها العديد من الأحزاب والقوى السياسية التي وجدت أن مصلحتها تقاطعت مع تلك التوجهات”.

وأوضح محيي الدين أن “الأحزاب والقوى السياسية لن تترك الكاظمي وحيداً أو حراً في تصرفه حيال الوزارات والوزراء الذين اختارهم خارج إرادات الكتل، وبالتالي فإنها سوف تبقى في حالة مراقبة دائمة له، خصوصاً أن بعض الوزارات تمثل أهمية خاصة لبعض هذه الكتل والأحزاب”.

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