الاقتصاد النيابية : مخصصات رفحاء والرئاسات توفر اكثر من الاستقطاع من الموظفين

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان مخصصات رفحاء والرئاسات الثلاث والوزراء توازي ماتنوي الحكومة استقطاعه من الموظفين بالادخار الاجباري.



وقالت عضو لجنة الاقتصاد ندى شاكر في تصريح صحفي :" ان الادخار الاجباري لن يحل شيئا من المشاكل الاقتصادية ،انما سيعقد المشهد اكثر ".



واضافت :" ان هناك ابوابا عديدة بالامكان اللجوء اليها" ، مبينة :" ان مخصصات رفحاء والرئاسات الثلاث والوزراء والشخصيات تسد مبالغ اكبر بكثير من الاموال التي تنوي الحكومة استقطاعها من خلال الادخار الاجباري ".



واوضحت النائبة :" ان العديد من اعضاء اللجنتين المالية والاقتصادية في البرلمان رافضون الادخار الاجباري ، وستتم مناقشة الامر مع الجهات التنفيذية".

ف.ا