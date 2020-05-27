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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 27 أيار 2020 10:47 ص

بغداد تعلن مقتل "والي العراق" بداعش الإرهابي في غارة جوية للتحالف الدولي

القوات الأمنية

أعلنت بغداد، مقتل ما يسمى "والي العراق" بتنظيم داعش الإرهابي، جراء قصف جوي لطيران التحالف الدولي شرقي سوريا.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق في بيان، إن طيران التحالف الدولي شن ضربة جوية في منطقة دير الزور شرقي سوريا، وفق معلومات استخبارية دقيقة للجهاز العراقي.

وأوضح الجهاز، أن العملية أسفرت عن مقتل "معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري"، المُلقب بـ "والي العراق" بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف أن القتيل كان يشغل منصب معاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي لشؤون الولايات، ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية الخارجية.

وفي دلالة على أهمية الجبوري في هيكلية تنظيم داعش، حيث يعتبر الرجل الثالث، وهو مقرب جدا من زعيم التنظيم الجديد أمير محمد عبد الرحمن المولى المكنى "عبدالله القرشي".

قال جهاز مكافحة الإرهاب، إنه "بعد المعلومات التي قدمها الجهاز والتي ادت الى مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي واعتقال المجرم الإرهابي عبد الناصر قرداش نعلن لشعبنا العظيم اليوم عن مقتل الإرهابي معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري".
من هو معتز الجبوري؟

معتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري، ويعرف أيضا باسم حجي تيسير، هو قيادي بارز في داعش، وعضو قديم في المنظمة التي سبقت داعش وهي تنظيم القاعدة في العراق، وهو يشغل منصب ما "والي العراق"، ومعاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي لشؤون الولايات كافة، ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية الخارجية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية في أغسطس 2019 عن رصد مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، وذلك ضمن برنامج مكافآت من أجل العدالة.

أشرف الجبوري على صنع القنابل لأنشطة داعش الإرهابية، وقال العميد يحي رسول إن الجبوري كان يمتلك أكثر من جواز سفر وهوية للتنقل ولا يستخدم الهاتف نهائيا خوفا من الملاحقة".

وبسبب خبرته الكبيرة في تصنيع القنابل والعبوات فقد وصف بأنه "مهندس الموت"، وهو ينحدر من قرية الشيخ أحمد التابعة لمحافظة صلاح الدين.

 إشارة إلى أن الجبوري هو ثالث زعيم لداعش يُقتل هذا الشهر في دير الزور، حيث أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يوم الجمعة مقتل اثنين من قادة تنظيم داعش في غارة جوية للتحالف، وهما أحمد عيسى إسماعيل الزاوي، المعروف باسم أبو علي البغدادي، وهو "والي" التنظيم الإرهابي في شمال بغداد، وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي، وهو مسؤول كبير في الإمدادات والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العراق وسوريا.

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