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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 27 أيار 2020 10:47 ص

محلل سياسي : تقرير الامم المتحدة عن التظاهرات .. يمهد لمحاكمة عبد المهدي دوليا

إحسان الشمري

وصف المحلل السياسي احسان الشمري، ما ورد في تقرير مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة  بأنه " وصمة عار.. ويمهد لمحاكمة عبدالمهدي دوليا".

وقال الشمري في تغريدة على "تويتر"  :" ان طرق التعذيب والتهديد بالاغتصاب وعمليات الاختطاف لمتظاهري تشرين ، حسب تقرير مكتب حقوق الانسان ، يمثل وصمة عار جديدة في سجل عادل عبد المهدي، ويمهد لمحاكمته دولياً ".

واصدر مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في العراق تقريرا خاصا تحت عنوان  (حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق)، يغطي الفترة الممتدة من 1 تشرين الاول 2019 لغاية 21 آذار 2020 ".

ف.ا
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