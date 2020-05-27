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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 27 أيار 2020 10:43 ص

16 نائبا بصريا يقدمون للكاظمي خمسة مرشحين لحقيبة النفط

مظفر الفضل

اعلن النائب عن محافظة البصرة مظفر الفضل، عن تسليم رئيس الوزراء قائمة باسماء خمسة مرشحين لحقيبة وزارة النفط ، موقعة من ١٦ نائبا عن البصرة .

وقال الفضل في تصريح صحفي :"  ان نواب البصرة عقدوا عدة اجتماعات لاختيار مرشحين من بين الخمسين مرشحا لوزارة النفط ".

واضاف انه :" تم الاتفاق على خمس شخصيات بصرية مختصة بمجال النفط ولديها خدمة ودراية بعمل الوزارة" ، مشيرا الى :" ان القائمة وقع عليها ١٦ نائبا بصريا من اصل ٢٤ وسلمت الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليختار احدها لتولي حقيبة النفط ".

واوضح  النائب :" ان الخيار متروك لرئيس الوزراء ، وربما يختار من خارج القائمة ، الا انه وعد بان يكون الوزير بصريا ومن الكفوئين".

ف.ا
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