16 نائبا بصريا يقدمون للكاظمي خمسة مرشحين لحقيبة النفط



اعلن النائب عن محافظة البصرة مظفر الفضل، عن تسليم رئيس الوزراء قائمة باسماء خمسة مرشحين لحقيبة وزارة النفط ، موقعة من ١٦ نائبا عن البصرة .



وقال الفضل في تصريح صحفي :" ان نواب البصرة عقدوا عدة اجتماعات لاختيار مرشحين من بين الخمسين مرشحا لوزارة النفط ".



واضاف انه :" تم الاتفاق على خمس شخصيات بصرية مختصة بمجال النفط ولديها خدمة ودراية بعمل الوزارة" ، مشيرا الى :" ان القائمة وقع عليها ١٦ نائبا بصريا من اصل ٢٤ وسلمت الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليختار احدها لتولي حقيبة النفط ".



واوضح النائب :" ان الخيار متروك لرئيس الوزراء ، وربما يختار من خارج القائمة ، الا انه وعد بان يكون الوزير بصريا ومن الكفوئين".



ف.ا