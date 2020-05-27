دعوة نيابية لمنع بعض وزراء عبد المهدي من السفر



دعا النائب صادق السليطي، الى اصدار قرار قضائي بمنع سفر بعض الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.



وقال السليطي في تصريح صحفي :" ان منع سفر وزراء في حكومة عادل عبد المهدي ، من الافضل أن يكون صادرا من القضاء العراقي "، مشيرا الى :" ان منع السفر يجب ان لا يعمم على جميع الوزراء الذين ادوا ما عليهم في مدة قصيرة".



واضاف:" ان اغلب النواب قدموا كتبا الى هيئة النزاهة ببعض الملفات وشبهات الفساد عن بعض وزراء حكومة عبد المهدي " ، مطالبا بـحسم اوامر الاستقدام ومنع السفر بالسرعة الممكنة ليتمكن القضاء من قول كلمته بحق الفاسدين والمقصرين.



ف.ا