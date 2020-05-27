نائب: تأمين الحدود والسيطرة على المنافذ أول الخطوات في القضاء على الإرهاب و الفساد



أكد عضو لجنة الأمن الدفاع النيابية سعد مايع الحلفي ضرورة تأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار وفرض السيطرة على جميع المنافذ في عموم محافظات البلاد.



وقال الحلفي : إن هنالك معلومات تشير إلى استمرار عمليات التهريب لمختلف السلع والبضائع وادخال المواد الممنوعة فضلاً عن تسلل الإرهابيين من الخارج ، مشدداً على أهمية تأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار بالاستعانة بالتكنلوجيا المتطورة من خلال نصب منظومات الكترونية ونشر كاميرات حرارية.



وأضاف أن فرض سلطة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية في عموم المحافظات هو من أهم الملفات التي يجب حسمها وبشكل فوري ، مؤكداً اهمية تشديد الرقابة على العمل الكمركي ومحاسبة كل من يحاول فرض نفوذه بصورة غير قانونية ويتسبب بضياع الملايين من الدولارات شهرياً.



ودعا الحلفي دعا القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ اجراءات ملموسة على أرض الواقع تسهم في تعزيز ثقة المواطن بحكومته وتحافظ على هيبة الدولة وتبسط سلطة القانون على الجميع دون استثناء ، مشيراً إلى : إن تأمين الحدود والسيطرة المنافذ تعتبر من أول الخطوات في القضاء على الإرهاب والحد من الفساد المستشري في البلاد.



ف.ا