نائب عن سائرون يدعو إلى إعادة النظر بالسياسة المالية وابعاد الرواتب عن تذبذبات أسعار النفط



دعا رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى برهان المعموري إلى إعادة النظر بالسياسة المالية للبلاد ، مؤكداً اهمية تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وابعادها عن تذبذبات أسعار بيع النفط.



وقال المعموري في بيان : إن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 اعتمدت بنسبة أكثر من 90% على إيرادات بيع النفط الخام في رسم سياساتها المالية ، مشيراً إلى أنها لم تعمل على تنويع المصادر النقدية وهو ما تسبب بفشل السياسة المالية ووصولها إلى حافة الانهيار.



وأضاف: إن انخفاض اجمالي الايرادات النقدية نتيجة تراجع اسعار النفط في الأسواق العالمية القى بضلاله على الخزينة العراقية وسبب عبئاً ثقيلاً على رئيس الحكومة الجديد ، لافتاً إلى أهمية الاستعانة بالكفاءات وخبراء المال والاقتصاد في البلاد لغرض تأمين إيرادات نقدية ثابتة.



واوضح : إن على الحكومة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل كامل وابعادها عن تذبذبات أسعار بيع النفط ، داعياً إلى أهمية إعادة النظر بالسياسة المالية للبلاد وبما يخفف من الاعتماد على الواردات النفطية وإيجاد موارد نقدية مستقرة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.



ف.ا