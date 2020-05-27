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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 27 أيار 2020 10:18 ص

نائب عن سائرون يدعو إلى إعادة النظر بالسياسة المالية وابعاد الرواتب عن تذبذبات أسعار النفط

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

دعا رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى برهان المعموري إلى إعادة النظر بالسياسة المالية للبلاد ، مؤكداً  اهمية تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وابعادها عن تذبذبات أسعار بيع النفط.

وقال المعموري  في بيان : إن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 اعتمدت بنسبة أكثر من 90% على إيرادات بيع النفط الخام في رسم سياساتها المالية ، مشيراً إلى أنها لم تعمل على تنويع المصادر النقدية وهو ما تسبب بفشل السياسة المالية ووصولها إلى حافة الانهيار.

وأضاف: إن انخفاض اجمالي الايرادات النقدية نتيجة تراجع اسعار النفط في الأسواق العالمية القى بضلاله على الخزينة العراقية وسبب عبئاً ثقيلاً على رئيس الحكومة الجديد ، لافتاً إلى أهمية الاستعانة بالكفاءات وخبراء المال والاقتصاد في البلاد لغرض تأمين إيرادات نقدية ثابتة.

 واوضح : إن على الحكومة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل كامل وابعادها عن تذبذبات أسعار بيع النفط ، داعياً إلى أهمية إعادة النظر بالسياسة المالية للبلاد وبما يخفف من الاعتماد على الواردات النفطية وإيجاد موارد نقدية مستقرة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

ف.ا
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