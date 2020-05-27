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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 27 أيار 2020 10:01 ص

فايروس كورونا يصيب أشهر طبيبة واجهت الوباء في العراق

الطبية

أصيبت أشهر طبيبة عراقية، تحمل رتبة عسكرية، بفيروس  كورونا المستجد الذي واجهته من خلال برنامج تلفزيوني برفقة إعلامي شهير، بثته إحدى القنوات الفضائية، طيلة شهر رمضان المنصرم.

وأكد الإعلامي علي الخالدي مقدم برنامج الجيش الأبيض الذي بثته قناة الشرقية الفضائية العراقية، إصابة الدكتورة "شهد حامد الجواري" بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19، بعد مشاركتها في البرنامج.

وأعلن الخالدي، على صفحته الشخصية الرسمية في موقع انستجرام، إصابة زميلته في البرنامج، الجواري، بالفيروس، إذ ظهرت عليها أعراض قوية، مما أدى إلى نقلها إلى العناية المركزة في مركز الشفاء التخصصي.

وأرفق الخالدي، الخبر الذي وصفه بغير السار، صورة زميلته التي شاركته في برنامج الجيش الأبيض حيث نفذا جولات في المستشفيات، ومراكز حجر المصابين بالفيروس، والمتعافين بمرافقتهم إلى منازلهم.

ووصف الخالدي في صفحته الشخصية، زميلته التي تظهر لأول مرة في الإعلام، وهي دكتورة، وفي الوقت نفسه ضابط برتبة ملازم، بالمرأة الشجاعة النقية والمخلصة.

وتحدث الخالدي عن زميلته الجواري، من خلال مشاركتها في البرنامج، قائلا: كانت دؤبة منضبطة لا تخشى الخوف، تتواجد وسط المصابين وهي تطبطب، وتهون عليهم، وتنسى دائما أن فيروس لعين، وتقترب منهم، وتمسح على رؤوسهم، وتحمل الصغير، وتقبل الكبير.

وتوجت "شهد الجواري" بالميدالية الذهبية، بعد نيلها المركز الأول في بطولة تصفيات المنتخب الوطني للتايكواندو، مطلع العام الحالي.

وخلال تقديمها البرنامج، حرص الكادر الإعلامي في برنامج الجيش الأبيض، على ارتداء البدلات الطبية الوقائية الزرقاء، والبيضاء بالكامل، مع التعقيم، قبل وبعد الدخول لمراكز الحجر، والالتقاء بالأطباء، والممرضين، والمصابين وذويهم.

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