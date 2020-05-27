مقتل أربعة إرهابيين بعملية أمنية جنوب غرب بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول عن مقتل أربعة إرهابيين بعملية أمنية جنوب غرب العاصمة بغداد.



وقال المتحدث في بيان، إنه تم تنفيذ واجب مشترك من قبل قيادة عمليات بغداد والأجهزة الأمنية ضمن قاطع الفوج الرابع لواء ٥٥ الفرقة ١٧ في منطقة العناز جنوب غرب العاصمة بغداد.



وأضاف أنه نتج عن الواجب قتل أربعة إرهابيين بينهم المدعو "أبو صهيب".



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