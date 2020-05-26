تقرير| احتجاجات الأحواز المحتلة والعمال تعجل بنهاية خامنئي

مراقبون: خامنئي فشل على مدى سنوات في السيطرة على المشاكل الاقتصادية لإيران أو حلها



تأتي الاحتجاجات الجديدة في منطقة الاحواز العربية المحتلة داخل ايران، لتعيد تصدير الفشل الذريع لنظام خامنئي، والإنفاق بغزارة على الميليشيات من ناحية واستهداف الأقليات والسنّة والعرب من ناحية أخرى.

ويرى خبراء، أن افتتاح الأحواز العربية المحتلة وعمال إيران موسم الاحتجاجات ضد نظام خامنئي، يؤكد إنه سيكون صيف ساخن جدا على الملالي وسيدفع الثمن.

وكانت قد اندلعت احتجاجات جنوب غربي إيران بين السكان وقوات الأمن بسبب ندرة مياه الشرب وتلوث ما يصل منها، ووثقت شبكات التواصل الاجتماعي جانبا من هذه الاحتجاجات والانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بسبب "سياساتها القمعية" في مواجهة الحراك. ووقعت الاحتجاجات في محافظة خوزستان التي تقع ضمن منطقة الأحواز العربية المحتلة، ذات الغالبية العربية، الغنية بالنفط والمياه في آن واحد، لكن سكانها يعانون التهميش والاضطهاد، وهو الأمر الذي يثير غضب السكان.



وبدأت الاحتجاجات على أرض الواقع، عندما أغلق محتجون الطريق الواصل بين مدينة الأحواز (مركز المحافظة)، ومدينة معشور، وهي مدينة أخرى بالمحافطة شهدت مذبحة على أيدي قوات الأمن في نوفمبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وذكرت وسائل إعلام محلية و"راديو فاردا" الإيراني، أن قوات الأمن أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في وجه المحتجين بحي غيزانية بمدينة الأحواز، مركز محافظة خوزستان، بعدما خرجوا غاضبين على نقص مياه الشرب.

وامتدت الاحتجاجات إلى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أطلقت وسوم يوم الاثنين، مثل "غيزانية"، وقال المغردون إن نقص المياه في المنطقة يعود إلى عدم كفاءة الحكومة وسياساتها العنصرية. وبحسب مغردين، فقد اعترف مسؤولون في النظام الإيراني بأن هناك ظلما واقعا على سكان المنطقة.

وقالت مغردة اسمها ليلى، إن إمدادات المياه في الأحواز لم تعد إلى طبيعتها منذ نهاية الحرب العراقية- الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. ونشر مغرد آخر يدعى داريوش، صورة يظهر فيها سائلا بنيا يخرج من صنبور المياه في منزله، وقال إنه "باستثناء منطقة صغيرة في المحافظة فإن كافة المناطق تعاني بسبب المياه الملوثة!

في نفس السياق، أفادت وكالات الأنباء الإيرانية، أن ممثل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الأحواز زار أسرة أحد المصابين بالرصاص المطاطي خلال هجوم الأمن على متظاهري قرى منطقة الغيزانية جنوب الأحواز، كانوا تجمعوا احتجاجا على نقص مياه الشرب. وفي مقطع فيديو نشرته وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، ظهر عبد النبي موسوي فرد، ممثل خامنئي في المحافظة الغنية بالنفط، وهو يزور منزل شاب عربي أحوازي يدعى حسن المجدم، أصيبت ساقه بجروح بالغة بالرصاص المطاطي عندما هاجمت قوات مكافحة الشغب المسيرة الاحتجاجية السلمية لأهالي القرية. وتم نشر صور الشاب وساقه المصابة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تحول الحادث إلى القضية الأكثر سخونة خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لـ"منظمة حقوق الإنسان الأحوازية"، هاجمت قوات الأمن الإيرانية تجمع الأهالي عندما قام شبان غاضبون بإغلاق طريق الأهواز - معشور، حيث اعتدت على المتظاهرين بالضرب وألقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المواطنين. واستخدمت الرصاص المطاطي عندما لم تنجح في فض التجمع، ما أدى إلى إصابة عدد من المحتجين بجروح بينهم طفل كما اعتقلت عددًا آخر واقتادتهم إلى جهة مجهولة، بحسب المنظمة. وتعاني المنطقة (85 قرية يقطنها حوالي 25 ألف نسمة) من نقص مياه الشرب منذ التسعينات بينما تحتوي على أكثر من 300 بئر نفط، لكنها من أفقر المناطق ويتم قمع احتجاجاتهم بعنف كل مرة..

ويشير خبراء، أن قمع الملالي للاحتجاجات في الأحواز المحتلة وغضب العمال ناحيته سيعجلان بالقضاء عليه وانهياره وسط أزمة كورونا وأزمة اقتصادية خانقة.

وشددوا أن الملالي قارب على النهاية فعلا بسبب ممارساته.

أ.ي