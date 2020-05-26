بوتين قرر خلعه والملالي لا يستطيع الإنقاذ.. السفاح البعثي بشار الأسد.. برّا

مراقبون: يواجه أزمة أعنف من الحرب وانشقاقات داخلية هائلة تعترضه



أكد مراقبون لـ" بغداد بوست" أن حكم البعث قارب على النهاية في سوريا. وشددوا أن ما لم يمر به بشار الأسد خلال فترة الحرب من أزمات يمر به الآن. فهناك أزمة اقتصادية طاحنة وإيران لا تستطيع أن تنقذه، كما أنه لا يريد ان يسير في خطوات الاصلاح السياسي ويتشبث بالسلطة، وهو ما يعوق تدفق الاستثمارات الخليجية والأجنبية لداخل سوريا والانهيار آت. لذك قررت روسيا التخلي عنه وتعيين مبعوث خاص يقرر ما بعد الأسد.

ويواجه الرئيس السوري، بشار الأسد، وفق لتقرير مطوزل نشرته واشنطن بوست ما يعتبر أكثر التحديات قوة لسلطته منذ أن انتفض السوريون ضده لأول مرة قبل 9 سنوات، حيث بات يقف أمام انشقاق داخل عائلته، وانهيار الاقتصاد وتزايد التوترات مع حليفه الرئيسي روسيا. ورغم حصر المعارضة المسلحة الآن في ركن صغير من سوريا وعدم تشكيلهم أي تهديد، وغياب أي منافس جاد لرئاسة الدولة التي حكمتها عائلة الأسد منذ أكثر من نصف قرن، إلا أنه بدأت الشقوق تظهر في الجبهة التي كانت موحدة ذات مرة، والمكونة من الموالين الذين وقفوا بجانب الرئيس السوري طوال معركته لسحق المعارضة.

والأهم في كل ذلك، كما تقول "واشنطن بوست"، هو أن الاقتصاد المتدهور يدفع السوريين نحو الفقر على نطاق غير مسبوق في التاريخ الحديث، ولا روسيا ولا إيران في وضع يسمح لهما بضخ مليارات الدولارات، التي تحتاجها سوريا لإعادة البناء والإعمار، لكن الأسد يواصل رفض الإصلاحات السياسية التي قد تفتح الأبواب أمام التمويل الغربي والخليجي!

وحتى مع بقاء ثلث البلاد خارج سيطرة الأسد، تبرز بوادر التمرد الجديد في محافظة درعا الجنوبية احتمال حدوث تمرد جديد في المناطق التي استعادت الحكومة السيطرة عليها. وقالت لينا الخطيب من مركز ”تشاتام هاوس“ للأبحاث في لندن، إن الأسد قد يكون أكثر عرضة للخطر الآن من أي وقت في السنوات الـ 9 الماضية من الحرب.

وأضافت: لقد أصبح الأسد يعتمد بشكل كبير على الدعم الإيراني والروسي، وليس لديه موارد محلية لتوفير احتياجات ناخبيه، ليس لديه شرعية دولية، ولا القوة العسكرية التي كان يملكها قبل النزاع، وبات صندوق أدواته فارغا، مما تركه أضعف من أي وقت مضى. كما يعتبر الخلاف العلني بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف، مجرد أحد أعراض المشاكل المتزايدة، فقد لجأ مخلوف إلى فيسبوك للشكوى من محاولات الدولة مصادرة أصوله، مشيرا إلى أنه لم يعد بإمكانه التواصل مباشرة مع الرئيس.

وقال أحد المعلقين على منشور لرامي مخلوف، رافضا محاولة الحكومة الأخيرة للاستيلاء على ممتلكاته: كلنا معك يا سيد رامي، أنت أبو الفقراء، وهم اللصوص الذين سرقوا الناس!! وتعتبر جمعيات مخلوف الخيرية أحد المصادر الرئيسية لمساعدة الجنود الجرحى، وعدد كبير منهم من العلويين، كما تدعم عائلات الجنود الذين ماتوا وهم يقاتلون المتمردين، الأمر الذي ذكر مخلوف به السوريين بوضوح في مقاطع الفيديو.

واعتبارا من يونيو 2020 القادم تزداد المأساة، حيث ستدخل العقوبات الأمريكية الجديدة الصارمة حيز التنفيذ بموجب قانون يُعرف باسم "قانون قيصر" الذي يستهدف أي فرد أو كيان في العالم يقدم الدعم للنظام السوري.

ياتي هذا فيما فيما بدأ صبر الرئيس الروسي، بوتين ينفد إزاء حليفه، سفاح البعث بشار الأسد، الذي لم يثبت امتنانه للبقاء في السلطة بفضل تدخل روسيا في الحرب الأهلية الضارية في سوريا، بالشكل الذي يريده بوتين.

وقالت وكالة بلومبرج، بأن بوتين- الذي تعاني بلاده من صدمتي انهيار أسعار النفط وتفشي وباء كورونا المستجد، بالإضافة إلى حرصه على إنهاء مغامرته العسكرية في سوريا بإعلان تحقيق النصر- يصر على أن يظهر الأسد المزيد من المرونة في المحادثات مع المعارضة السورية بشأن التوصل إلى تسوية سياسية لوضع نهاية للصراع المستمر منذ حوالي 10 أعوام، وذلك بحسب ما ذكرته أربعة مصادر مطلعة على مداولات الكرملين في هذا الشأن.

وآثار رفض الأسد التنازل عن أي من صلاحياته مقابل الحصول على مزيد من الاعتراف الدولي، وربما مليارات من الدولارات في شكل مساعدات لإعادة الإعمار، فورات غضب عامة نادرة ضده من قبل منشورات روسية ذات صلة ببوتين. وقال الكسندر شوميلين، وهو دبلوماسي روسي سابق يدير "مركز أوروبا والشرق الأوسط" الذي تموله الحكومة في موسكو: على الكرملين التخلص من الصداع السوري. وأضاف: تتعلق المشكلة بشخص واحد، وهو الأسد، وحاشيته.



وقال مراقبون، إن السفاح البعثي بهذه الطريقة يترجل للنهاية والى سلة النفايات البشرية بعد عقد كامل من الحرب الأهلية وبيعه قرار سوريا لروسيا وإيران.

أ.ي