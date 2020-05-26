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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 26 أيار 2020 04:52 م

تحذيرات من “كارثة صحية” في نينوى بسبب الوافدين

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حذر عضو مجلس نينوى المنحل، حسن سبعاوي، الثلاثاء، من كارثة صحية كبيرة في الموصل بسبب الوافدين من تركيا  وعدم خضوعهم للحجر الصحي.
وقال سبعاوي  إن “مستشفيات مدينة الموصل ليست بالمستوى المطلوب والوضع الصحي في خطر بسبب المحسوبيات فيما يخص الوافدين ”، مشيرا الى أن “اغلب الوافدين يدخلون مباشرة الى المنازل دون الخضوع للحجر الصحي”.
وحذر من “وجود تهاون كبير وخطير في قضية الحجر بسبب بعض المحسوبيات”، مبينا أن “المدينة بحاجة الى قرارات صارمة من خلية الازمة ومن السلطات التنفيذية بمتابعة مباشرة للوافدين الذين تزايدت اعدادهم دون حسيب ولا رقابة صحية مشددة”.
منبها الى أن “التهاون ربما سيؤدي الى كارثة بيئية وصحية لا يمكن السيطرة عليها”.  


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