"غموض" يلف اعادة اعمار الجامع الكبير و"الحدباء" في الموصل



كشف مدير اثار نينوى السابق فالح الشمري عن "غموض" يلف اعمار الجامع الكبير ومنئذنته الحدباء في المحافظة.



وقال الشمري في تصريح صحفي :" ان العمل في الجامع الكبير ومنارته الحدباء يشوبه الغموض بعد ان خصص له اكثر من 50 مليون دولار من قبل دولة الامارات".



واوضح :" ان العمل فيه لم يتجاوز نسبة 3% منذ قرابة ثلاث سنوات"، مبينا :" ان الوقف السني واليونسكو لم يعطيا اي دور لاثار نينوى بالموضوع".



واكد الشمري:" ان الوقف السني مسيطر على المشروع الذي لا يحتاج الى خبرات اجنبية ، انما لمواد محلية واياد عراقية كما بني في السابق ، فضلا عن كون العمل فيه من تخصص الآثار".



ووقّع العراق والامارات، في العام 2018، مذكرة تفاهم لبناء واعادة اعمار الجامع النوري ومئذنته الحدباء في الموصل، وتبلغ كلفة اعادة الاعمار 50 مليون دولار تغطيها دولة الامارات.